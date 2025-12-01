Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Одна дома 3
Расписание сеансов Одна дома 3, 2025 в Москве
21 декабря 2025
Расписание сеансов Одна дома 3, 21 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Завтра
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Одна дома 3»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
15:00
от 670 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
16:40
от 660 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:25
от 670 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:20
от 550 ₽
12:55
от 550 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:25
от 700 ₽
15:10
от 800 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
10:40
от 500 ₽
14:50
от 630 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
«Такой сериал у нас впервые»: российский детектив, который все пропустили — «Урокам химии» зрители поставили 7,6 явно не просто так
Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе?
Где смотреть главный российский фильм 2025 года «Август» в хорошем качестве: есть 5 площадок, которые можно включить уже сейчас
Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался
В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему
Не криповый «Крипер»: кому точно понравится новый хоррор Оза Перкинса – нашли 6 причин дать шанс свежему ужастику без скримеров
Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил
Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек
Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску
Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор
Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667