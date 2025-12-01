Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Одна дома 3 Расписание сеансов Одна дома 3, 2025 в Москве 23 декабря 2025

Расписание сеансов Одна дома 3, 23 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 17 чт 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Одна дома 3»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
15:20 от 550 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
16:45 от 510 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
12:35 от 570 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
13:35 от 500 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
11:25 от 550 ₽ 15:10 от 600 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
14:50 от 510 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Критики IndieWire назвали лучшие фильмы 2025 года: «Битва за битвой» с ДиКаприо заняла первое место, а кто еще в ТОПе?
Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит
Какая фамилия у Дяди Федора из «Простоквашино»? В мультике ее скрыли, но в книгах Успенского эта информация есть
6 сезонов пролетят на одном дыхании: вспомнили про скрытую жемчужину HBO - «Тюрьму Оз» обязаны посмотреть фаны «Сопрано» и «Во все тяжкие»
Почему «Шрэк 5» был перенесен уже дважды: есть 3 возможных причины – от маркетинга до Осла, похожего на «облезлую собаку»
Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек
Киркоров сыграет Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты»: также в касте Джиган, Харламов и Пересильд-младшая
Русский тест за счастье милых: вы явно плохо смотрели «Гардемаринов», если не ответите на 4/6 вопросов о шедевре Дружининой
В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему
Не криповый «Крипер»: кому точно понравится новый хоррор Оза Перкинса – нашли 6 причин дать шанс свежему ужастику без скримеров
Векна не был злодеем никогда: в первых сериях «Очень странных дел 5» зрители проворонили главный спойлер финала – Шнапп уже все подтвердил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше