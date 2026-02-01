Думаете, мистер Фродо не умеет махать кулаками? Посмотрите «Хулиганов» — идеальный вариант для тех, кому мало «Слова пацана»

Этот новый турецкий сериал уже ставит рекорды и на российских стримингах: Эркан и Диджле пришли на смену Алье и Джихану

6 марта — в кино, 20 марта — на Netflix: что показал трейлер «Острых козырьков» и при чем тут звезда сериала «Укрытие»

Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»

«Первый отдел 5» признан лучшим сериалом России за 5 лет, но рекорд оказался с подвохом: «От скромности ребята не умрут»

Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно

2 сезон «Слова пацана» всё-таки можно не ждать? Авторы сериала устали молчать: «Желание есть, но...»

Сон Джин-у теперь крестьянин: летом 2026-го стартует свежее аниме о прокачке – фаны «Поднятия уровня» скоротают время, пока ждут 3-й сезон

Голая Удовиченко, размалеванная Ахеджакова и борьба с властью: скандальный советский фильм, который не запретили к прокату

«Бесит сынок», «Не попал в образ», «Неудачная роль»: что не так с наследником Брагина в «Первом отделе 5»