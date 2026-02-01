Джордж Мартин был против сериала по «Рыцарю Семи Королевств», а автор экранизации хочет 15 сезонов: решение за HBO

Бурунов выбрал лучшие новинки — среди них только один российский сериал: «Меня разорвало в клочья»

Если «Уэнсдэй» до сих пор не отпускает: 3 мрачных фэнтези-сериала, которые даже лучше хита Netflix

Сон Джин-у теперь крестьянин: летом 2026-го стартует свежее аниме о прокачке – фаны «Поднятия уровня» скоротают время, пока ждут 3-й сезон

«Бесит сынок», «Не попал в образ», «Неудачная роль»: что не так с наследником Брагина в «Первом отделе 5»

Сказочная гонка продолжается: новый фильм по Пушкину уже получил дату премьеры — и он совсем не похож на «Салтана»

«Король и Шут. Навсегда» полностью построен на песнях «КиШ-а»: только вот «новый» Горшок презирает ее самый главный хит

Без литров крови и жести 18+: нашел 5 крутых тру-краймов не про убийства – пробирают до мурашек все равно

За 4 дня — 600 миллионов рублей: «Чебурашка 2» обзавелся достойным конкурентом — еще одна сказка идет к миллиарду

«Веру можно понять»: зрители неожиданно вступились за Брагину, объяснив её истерики в сериале «Первый отдел 5»