100 000 000 рублей за 3 дня — абсолютный рекорд в российском прокате: у «Человека-бензопилы» невероятный успех

Круче всех «Заклятий» вместе взятых: об аргентинском хорроре в России почти не знают, а за рубежом — это хит с 96% на RT

От второго сезона «Чужого: Земля» ждут кроссовера с Хищником: шоураннер расставил все точки над i — будет ли слияние вселенных?

«Не видел ничего прекраснее со времен “Аватара 2”»: «Сны поездов» – изумительно красивая драма от Netflix, и вот 4 причины ее посмотреть

«Извини, что мы тебя расстроили»: новинка Apple TV от создателя «Во все тяжкие» довела иностранку до психбольницы

Изгой экрана, королева дубляжа: почему «голос» Чебурашки и Зайца из «Ну, погоди!» попал в черные списки «Мосфильма»

«Не гожусь для этого»: мечта всей жизни Фрейндлих напрямую связана с «Мастером и Маргаритой» – исполнить ее актриса так и не успела

Джулианна Мур, Джон Сноу и Бодров: это фэнтези выглядит как «Игра престолов» при температуре 38°С, и рейтинг — позорнее не придумаешь

На $50 млрд дороже «Пути воды»: во сколько обошелся «Аватар-3» Кэмерона – и какие «звезды» должны сойтись, чтобы фильм не провалился в прокате

Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал