Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история
Расписание сеансов Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история, 2024 в Москве
22 марта 2026
Расписание сеансов Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история, 22 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
12
вт
17
ср
18
чт
19
сб
21
вс
22
пн
23
вт
24
ср
25
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Лайза Миннелли: Невероятная, но правдивая история»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Центр «Зотов»
г. Москва, ул. Ходынская улица, 2 стр. 1
2D, SUB
16:50
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец»
«Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие
В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было
Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос
Британская версия «Исчезнувшей» прекрасна во всем, кроме финала: Без Аффлека и Финчера, но затянула с головой
Официант, тест, пожалуйста: угадал 5/5 советских фильмов по кадру из ресторана только с двух попыток – сможете лучше?
«Охоту за тенью» увидите в кино совсем скоро, а дома гляньте эти 5 свежих фильмов с Джеки Чаном — один круче другого
Первый фильм после «Поттера», и сразу плагиат: Рон Уизли снялся в иностранной версии нашей «Кукушки»
Стоил сущие копейки, собрал $500 000 000: китайцы по-тихому пересняли советскую комедию с Юрием Яковлевым и сорвали джекпот
Громкую новинку от HBO уже смотрят по всему миру, а в России — ни сном ни духом: сериал называют «самым смешным за последние годы»
Забудьте о «Слове пацана»: наконец-то вышел сериал про 90-е без заезженных штампов — первые 3 серии уже в Сети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667