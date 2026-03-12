На смену Лив Тайлер придет молодая звезда: вот кто сыграет Арвен в новом «Властелине колец»

«Посмотрела за один день»: детектив «Молодой Шерлок» Гая Ричи из 8 серий неожиданно зашел зрителям — пока отзывы впечатляющие

В 3 сезоне «Колец власти» раскроют самую страшную тайну Средиземья: этого даже в книгах Толкина не было

Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос

Британская версия «Исчезнувшей» прекрасна во всем, кроме финала: Без Аффлека и Финчера, но затянула с головой

Официант, тест, пожалуйста: угадал 5/5 советских фильмов по кадру из ресторана только с двух попыток – сможете лучше?

«Охоту за тенью» увидите в кино совсем скоро, а дома гляньте эти 5 свежих фильмов с Джеки Чаном — один круче другого

Первый фильм после «Поттера», и сразу плагиат: Рон Уизли снялся в иностранной версии нашей «Кукушки»

Стоил сущие копейки, собрал $500 000 000: китайцы по-тихому пересняли советскую комедию с Юрием Яковлевым и сорвали джекпот

Громкую новинку от HBO уже смотрят по всему миру, а в России — ни сном ни духом: сериал называют «самым смешным за последние годы»