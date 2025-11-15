Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Присутствие Расписание сеансов Присутствие, 2025 в Москве 15 ноября 2025

Расписание сеансов Присутствие, 15 ноября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
сб 15
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Присутствие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D, SUB
17:00 от 800 ₽
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Мажор в Дубае
Мажор в Дубае
2025, Россия, приключения, комедия
Голосовой помощник
Голосовой помощник
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Кролецып и Сурок Времени
Кролецып и Сурок Времени
2025, Бельгия / Франция / США, анимация
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Сводишь с ума
Сводишь с ума
2025, Россия, комедия, драма, фэнтези
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда
«Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер)
«Горжусь этим. Я отказался от гонорара в 20 000 000 долларов»: режиссер «Чужого» Ридли Скотт объяснил, почему не захотел снимать «Терминатора 3»
Вселенная «Майора Грома» станет больше: в новый сериал вплели всех любимых героев из фильмов — дату премьеры уже назначили
Этот вопрос по «Бриллиантовой руке» многих ставит в тупик: войдете ли вы в число знатоков – покажет тест
Тест для поклонников кинолент Мосфильма: если ответите на 5 из 5 вопросов, вы – ходячая энциклопедия
Вильнев актеров не жалеет: съемки «Дюны 3» довели Паттинсона до изнеможения — звезде «Сумерек» досталась сложная роль
«Зима была холодной»: в «Острых козырьках» эта фраза – предвестник беды, но не каждый понял, что она значит
«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться
Поняли только те, кто читал книгу: заставка «Добро пожаловать в Дерри» работает как мини-фильм про Пеннивайза — это все пасхалки
«Слову пацана» уже 2 года: за это время детали сюжета многие подзабыли – проверьте и вы себя, ответив на 7 вопросов (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше