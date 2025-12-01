Меню
Фильмы
Астрал. Дом № 13
Расписание сеансов Астрал. Дом № 13, 2024 в Москве
13 декабря 2025
Расписание сеансов Астрал. Дом № 13, 13 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
ср
10
чт
11
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
ср
17
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Астрал. Дом № 13»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
21:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Зверополис 2
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
