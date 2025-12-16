Меню
Фильмы
Астрал. Дом № 13
Расписание сеансов Астрал. Дом № 13, 2024 в Москве
18 декабря 2025
Расписание сеансов Астрал. Дом № 13, 18 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
16
Завтра
17
чт
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
20:10
от 620 ₽
00:25
от 590 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
00:00
от 440 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
22:40
от 700 ₽
00:25
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:25
от 700 ₽
23:40
от 700 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:25
от 650 ₽
00:35
от 650 ₽
