Фильмы
Астрал. Дом № 13
Расписание сеансов Астрал. Дом № 13, 2024 в Москве
21 декабря 2025
Расписание сеансов Астрал. Дом № 13, 21 декабря 2025 в Москве
2D
21:35
от 800 ₽
23:25
от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:55
от 660 ₽
23:45
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
00:00
от 480 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
21:30
от 670 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
21:55
от 700 ₽
23:40
от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
19:25
от 800 ₽
23:40
от 800 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
20:55
от 720 ₽
23:05
от 720 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:25
от 700 ₽
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
