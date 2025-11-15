«Маша — это угроза, и ей не стоит подражать»: иностранцы посмотрели несколько серий «Маши и медведя» и честно признались, что именно их пугает

Жидкий «Терминатор» Т-1000 может стать реальностью: ученые неожиданно создали самовосстанавливающийся металл (и это страшно)

Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать

Тест для поклонников кинолент Мосфильма: если ответите на 5 из 5 вопросов, вы – ходячая энциклопедия

Вселенная «Майора Грома» станет больше: в новый сериал вплели всех любимых героев из фильмов — дату премьеры уже назначили

«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться

«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?

Эти 5 фильмов СССР просто созданы для осеннего просмотра: ИИ зашифровал их в эмодзи – угадаете все? (тест)

Поняли только те, кто читал книгу: заставка «Добро пожаловать в Дерри» работает как мини-фильм про Пеннивайза — это все пасхалки

Этот вопрос по «Бриллиантовой руке» многих ставит в тупик: войдете ли вы в число знатоков – покажет тест