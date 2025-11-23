Андрей Миронов снялся в 67 картинах, но обожал только одну: зрители категорически не согласны — «страшный и гадкий» герой

Почему ни в одном из фильмов про Гарри Поттера не было Пивза: только те, кто читал книги, знают, как он важен для сюжета

Пули, предательство и миллионы на кону: 5 криминальных хитов Netflix, которые зрители оценили выше, чем ожидали

«Это что, детское кино?»: «Молчание ягнят» стало вершиной карьеры Хопкинса, но от названия фильма артист хохотал в голос

Провалившаяся экранизация Стивена Кинга внезапно стала хитом стриминга спустя 20 лет — сам Кинг фильм до сих пор терпеть не может

Энтони Хопкинс сыграет в фильме по Warcraft — но фанатам культовой игры пока рано радоваться

Меньше Зендеи, больше злодеев: главным врагом Паука в «Совершенно новом дне» впервые станет женщина (а также Надгробие и кое-кто еще)

«Кевин бы точно умер»: особняк Маккалистеров из «Один дома» больше не узнать – уютный домик превратили в морг (фото)

«Танцуют все!» – прошлый век: настоящие знатоки точно помнят 5 других цитат из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (тест)

Paramount снова зовет Майкла Бэя: продолжение «Трансформеров» обретает реальные очертания — придумали злодея уровня Таноса