АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника, 2017 в Москве
23 января 2026
Расписание сеансов АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника, 23 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
пн
12
пт
23
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «АРТ-ЛЕКТОРИЙ: Мурильо: Путь художника»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
19:30
от 550 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
19:30
от 550 ₽
