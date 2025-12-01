5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии

5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны

«Я вовремя поставил точку»: почему на самом деле закрылся «Глухарь» — причина не в Аверине

Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему

Разочаровались в «Иллюзии обмана 3»? Крепитесь: четвертая часть будет гораздо хуже (и выйдет совсем скоро)

Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»

Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте

От главной красотки Голливуда до жертвы пластических хирургов: как живет и выглядит Кармен из «Звездного десанта»