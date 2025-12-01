Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
TheatreHD: Дрезден: Щелкунчик
Расписание сеансов TheatreHD: Дрезден: Щелкунчик, 2011 в Москве
31 декабря 2025
Расписание сеансов TheatreHD: Дрезден: Щелкунчик, 31 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
пн
15
ср
17
сб
20
вт
23
пт
26
сб
27
вс
28
вт
30
ср
31
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Дрезден: Щелкунчик»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Факел
Авиамоторная
2D
19:30
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Есть только МиГ
Отзывы
2025, Россия, комедия
Два мира, одно желание
Отзывы
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
По-братски
Отзывы
2025, Россия, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Сущность
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания, драма
Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз
Думаете, ждать придется до декабря? А вот и нет: называем точную дату премьеры российской комедии «Одна дома 3»
5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии
Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях
Между психбольницей и суицидом: Есения все-таки вернулась в 3 сезоне «Метода» – Стеклова точно жива, но явно нездорова
У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо
Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей
«Я вовремя поставил точку»: почему на самом деле закрылся «Глухарь» — причина не в Аверине
«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему
Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»
«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667