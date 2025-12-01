Пеннивайз только начал: следующие сезоны «Оно» будут еще страшнее — вот о чем сказала Роуз

Думаете, ждать придется до декабря? А вот и нет: называем точную дату премьеры российской комедии «Одна дома 3»

5 сезон «Очень странных дел» уже завтра: чтобы все вспомнить перед финалом, надо пересмотреть всего эти 4 серии

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

Между психбольницей и суицидом: Есения все-таки вернулась в 3 сезоне «Метода» – Стеклова точно жива, но явно нездорова

У «Один дома» может начаться новая жизнь: Калкин готов вернуться — и предлагает сюжет, который неожиданно звучит очень хорошо

Если не хватает новогоднего волшебства: 10 фэнтези фильмов, которые можно посмотреть всей семьей

«Я вовремя поставил точку»: почему на самом деле закрылся «Глухарь» — причина не в Аверине

«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему

Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»