Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Стервятники
Расписание сеансов Стервятники, 2025 в Москве
1 декабря 2025
Расписание сеансов Стервятники, 1 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Стервятники»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Александровский Сад
2D
16:20
В прокате
Премьеры
Онлайн
Хищник: Планета смерти
Отзывы
2025, США, фантастика
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Яга на нашу голову
Отзывы
2025, Россия, семейный, фэнтези
Папины дочки. Мама вернулась
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Горыныч
Отзывы
2025, Россия, приключения, сказка
Мажор в Дубае
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия
Алиса в Стране чудес
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, мюзикл
Голосовой помощник
Отзывы
2025, Россия, семейный, фантастика
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Лысый нянь
Отзывы
2025, Россия, боевик, комедия, семейный
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Отзывы
2024, США, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Кто сказал, что «Невский» не смогут превзойти? НТВ делает ставку на «Лешего» — уникальные кадры со съемочной площадки уже в Сети
«Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест)
Сериал с рейтингом 100% на Rotten Tomatoes: сколько сезонов Pluribus («Из многих») мы увидим на самом деле
DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем
«Это удивит многих»: эту трилогию обожает сам Дель Торо – одна только первая часть собрала почти $3 млрд, и речь не о «Властелине колец»
«Проснулся в 2026 году – сердце осталось в 1929-м»: что, если б «Футурама» стала мрачной драмой? В России выйдет именно такой Sci-Fi
«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно
Получите, распишитесь: самурайская «Игра в кальмара» стартовала со 100% на RT — зрители залпом посмотрели 6 серий и требуют еще
Стив из «Очень странных дел» против зомби-грибка: режиссер «Мира Дикого Запада» снял хоррор с вайбом «Одних из нас» – зрители уже в восторге
Тест на внимательность: вспомните, что пропало на 5 кадрах из культовых фильмов СССР
«Один глаз мертвеца открылся»: реальная история Франкенштейна страшней всех книг и фильмов (а тот самый замок стоит до сих пор)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667