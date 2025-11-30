Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Стервятники Расписание сеансов Стервятники, 2025 в Москве 17 декабря 2025

Расписание сеансов Стервятники, 17 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 30 Завтра 1 вт 2 ср 3 пт 5 сб 6 вс 7 ср 10 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Стервятники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов)
Арбатская
2D
12:30
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Гуль в сериале «Fallout» сходит с ума без желтого флакона с лекарством: в каноне такого не было — так что же это за препарат?
Практически анекдот про Штирлица с парашютом: почему татуировка Фирузе — главный провал «Великолепного века»
Когда женская ярость превращается в идеальный план: 3 триллера с атмосферой, похожей на «Исчезнувшую»
Кто такой глосик? Кому наливают шмурдяк? Самый «одесский» тест по сериалу «Ликвидация» – угадайте смысл 7 загадочных слов
Вместо сражений на мечах — взрывы: разобрали первые кадры «Одиссеи» с историком — Нолан наврал, но не во всем
«Эффект Долиной» популярнее «Очень странных дел»: выбрали 5 фильмов для тех, у кого от скандала с квартирами «агрессия и зубы скрипят»
«Станет жемчужиной трилогии»: новую часть «Достать ножи» возвели в ранг шедевра с 96% на RT — считаем дни до выхода в «цифре»
Тарантино выпустит новую часть «Убить Билла» уже 30 ноября: Ума Турман спустя 20 лет вновь взялась за катану
Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу  
Реализм не уступает драме: 8 исторических сериалов цепляют с первой минуты – у №8 оценка 9.4, а у №6 сразу 18 «Эмми»
«С работы бегу – включаем»: этот фильм с легендарным Машковым на Ближнем Востоке пересматривают залпом, а в КНДР даже цитируют наизусть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше