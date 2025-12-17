Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Стервятники Расписание сеансов Стервятники, 2025 в Москве 18 декабря 2025

Расписание сеансов Стервятники, 18 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 17 Завтра 18 пт 19 сб 20 вс 21 пн 22 вт 23 ср 24 чт 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Стервятники»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
23:55 от 660 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
17:30 от 460 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
21:35 от 550 ₽
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Поймать монстра
Поймать монстра
2025, США, драма, ужасы
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
«Напоминает “Достать ножи”»: этот канадский сериал-детектив про убитого хозяина дома ворвался в топ IMDb — уже 8.3 от зрителей
Для фанатов «Метода»: этот аргентинский сериал основан на реальных событиях — подруги исчезали одна за другой, и никто не подозревал ее
Эту пасхалку в «Десятом королевстве» спрятали поглубже, но фанаты «Властелина колец» все поняли: внимание на один кадр
Эти 7 фильмов СССР часто смотрят под Новый год: вспомните, какие блюда ели их герои (тест)
Готовим «картофель тушеный с черносливом» из «Девчат»: так вкусно, что не грех и на новогодний стол поставить
Что пошло не так с 3 сезоном «Ванпанчмена» – даже финал на 10/10 его не спасёт: 11 серий, 5 «смертных грехов», позорный рейтинг 1.4
Проще распутать паутину, чем сюжет нового «Человека-паука»: Marvel усложнил фанатам жизнь — без сериалов теперь не разобраться
«Острые козырьки» закончились так, что продолжение было неизбежно: и Мерфи уже решил, что ждет Томаса Шелби после полнометражки
«В нем есть буквально все»: лучшим сериалом в истории Фриман считает вовсе не «Шерлока» – драма «помогла» актеру стать Ватсоном
«Лучший отечественный сериал» оценили на 8.4: им оказался детектив 13-летней давности – обошел даже «Первый отдел» и «Невский»
Терпение вознаградили: в «Истории Резе» отыскали отсылки к «Константину», «Леону» и Бардему (а еще советской классике)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше