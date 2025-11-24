Ее видели дважды, но она влияла на судьбу галактики: куда пропала Слай Мур и почему ее вычеркнули из «Звёздных войн»

3 новых российских сериала, которые быстро стали любимчиками зрителей: на экране — Петербург, маньяк и три ведьмы

Корейский Миядзаки и драма от создателя «Поезда в Пусан»: 4 аниме не из Японии, которые ничуть не уступают их шедеврам

Г.А.В.Н.Э. убрали на монтаже: главная ошибка фильмов о Гарри Поттере, которую HBO кровь из носу должны исправить

«Все из-за серии про муху»: «Во все тяжкие» официально признан худшим сериалом Гиллигана (мы сперва тоже не поверили)

В США назвали даты: премьера американской версии «Игры в кальмара» уже не за горами – но Кейт Бланшетт там не ждите

«Для меня – психотерапия»: Симоньян назвала любимого персонажа «Хроник русской революции» – не скандальный Ленин и даже не Борисов

«Расходный материал»: в Сеть слили ключевой спойлер к финалу «Мстители: Судный день» – теперь известно, что станет с Думом

У «Метода» уже вышел 3-й сезон: а многие так и не знают, что минимум у 6 маньяков оттуда есть реальные прототипы

Для фанов «Магической битвы» плохие новости: претенденты на «Аниме-Оскар» 2026 - скуф, детишки с катанами и злой дух против Годжо