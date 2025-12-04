Колоритные виды нашли в американской глуши: где снимали «Битву за битвой»

Прошлые тайны всплывают, а личная линия меняется навсегда: когда на ТВ покажут 25-й сезон «Тайн следствия» — точная дата

322 702 180 просмотров и это не финал: почему серия Раз, два, три! Ёлочка, гори!» «Маши и Медведя» стала главным новогодним ритуалом YouTube

Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами

Сюжет «Клюквенного щербета» кажется диким, но не критикуйте турок: Доа, Фатих и Ниляй были на самом деле

Высоцкий сильно «не вписался»: много лет этот нюанс «Места встречи» никого не смущал — а вы задумывались, сколько лет Шарапову и Жеглову?

Легендарная «страшилка» из «Оно 2» вернулась в «Добро пожаловать в Дерри»: зрителей пугала сильнее, чем клоун Пеннивайз

«Новая серия лучше прошлых вместе взятых»: 3 сезон «Ванпанчмена» наконец-то встал с колен – зрители уже готовы «все простить»

Мастерами пинг-понга не рождаются? «Марти Великолепный» – лучший фильм в карьере Шаламе: чудака-спортсмена сыграл круче, чем Пола Атрейдеса

Страх и ненависть в Амстердаме: Тарантино снимет новую часть «Криминального чтива» – и уже даже проговорился о сюжете