Netflix взялся за культовый роман Агаты Кристи, и сделал это с размахом: сериалу уже пророчат славу главного хита 2026 года

«Маньяк — непотопляемый гад»: что говорят зрители о финале «Как приручить лису» и почему второй сезон просто обязателен

Помните жуткий кошмар из «Верни ее из мертвых»? Авторы рассказали, какая реальная трагедия вдохновила их на хоррор

«Идите и снимите свое»: зрители раскритиковали «Хроники русской революции», но Кончаловский ответил по каждому пункту

Стивен Кинг в восторге от этого триллера с Джерардом Батлером — сиквел фильма уже в разработке

Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно

Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы

Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл

MCU движется к «светлому будущему»: после «Секретных войн» начнется новая эра — и она может прервать череду неудач

Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов