Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 2025 в Москве
27 декабря 2025
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 27 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
сб
27
чт
1
пт
2
сб
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:00
от 800 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Рецензия
Отзывы
2011, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
ИИ назвал лучшие фильмы для Нового года вместо «Иронии судьбы»: «Осадки в виде фрикаделек», серьезно!?
В «Елках 12» будет отсылка к самому первому фильму: да, спустя 15 лет
Не дошли до кинотеатра? «Алиса в Стране Чудес» с Пересильд выходит онлайн 31 декабря сразу на 5 платформах — вот где смотреть
Этот момент в «Зверополисе 2» вообще не для детей — Disney аккуратно подмигнул фанатам старого экшена из 90-х
Распиаренная экранизация Азимова от Apple TV нравится лишь тем, кто не читал книг: «У остальных — рвотные рефлексы»
Первым «Хроникам Нарнии» – 20 лет! Угадаете его и еще 10 великих фэнтези всего-то по одному кадру? (Сложный тест)
«Народный» детектив НТВ уделал «Аутсорс» с «Фишером» и «Ландышами»: самый популярный сериал России в 2025 году – о двух «ментах»
Тест: вспомните 5 фильмов СССР по именам героев: Горбункова из «Бриллиантовой руки» не ждите – слишком просто
Звезды сериалов НТВ «подвинули» самого Борисова в списке самых популярных актеров России-2025: а Васильев не попал даже в топ-5
Не все смотрят «Иронию судьбы»: вот как российские звезды встречают Новый год — Безруков печет торт, а Пересильд устраивает детям представление
Лучшие российские сериалы за 25 лет по версии «Киноафиши»: в топ-5 нет места «Бригаде» с «Ликвидацией» — но это не провокация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667