7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%: не стыдно рекомендовать

На кону не только миллион евро, но и жизнь: этот сериал с рейтингом 7.5 не зря называют российским «Остаться в живых»

Иностранцы посмотрели этот советский новогодний мультик 1955 года и решили, что он круче Disney: «Сокровище, о котором нужно кричать!»

Терминатор, Манучаров и Кончаловский - похитители Рождества: самые провальные новогодние фильмы в истории

Поругался с режиссером, избил Хопера: советский Терминатор навел «шороху» в «Очень странных делах»

В 5 фильмах СССР улицы замело снегом: и только знатоки по кадрам вспомнят названия кинолент (тест)

Выживает сильнейший: 5 новогодних фильмов о том, что бывает, когда большая семья собирается за одним столом

«Засмотрела до дыр»: этот криминальный детектив от НТВ затягивает с первых серий — всего 2 сезона и без тягомотины

Отбил жену Никитича, опорочил девицу: Попович — самый подлый из «Трех богатырей», но в мультфильме это не покажут

Какой фильм спасал Брежнев? Какой шедевр набрал 90 000 000 просмотров? Сложный тест о цифрах и фактах для знатоков киноклассики СССР