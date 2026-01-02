Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 2025 в Москве
13 января 2026
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 13 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
2
Завтра
3
вс
4
пн
5
вт
6
ср
7
чт
8
пт
9
сб
10
вс
11
пн
12
вт
13
ср
14
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг
Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
00:25
от 850 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
За Палыча 2!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Отзывы
2025, США, ужасы
Откуда в «Чужом» 1979 года на борту корабля появились яйца ксеноморфов: фанаты нашли жуткое объяснение этому ляпу
Любовь прошла бы с похмельем: психолог объяснила, почему у Жени и Нади из «Иронии судьбы» почти не было шансов
Почему мультфильм называется «Унесенные призраками»: не зря считается, что Миядзаки мастер метафор и намеков
Галя не плачет, Ипполит не унижен: ИИ переписал спорный финал «Иронии судьбы» — вот что значит «экологично» расстаться
Уже 30 лет кипят споры: почему «Москва слезам не верит» совсем не похожа на книгу — все объясняет одна нелепая путаница
Полетите в космос, спасете мир или встретите новую любовь? Выберите 5 фильмов и узнайте, что вас ждет в 2026 году (тест)
«Я понял, что не смотрел его уже 15 лет»: почему Маколей Калкин воротит нос от фильма «Один дома»
Свой «Аватар» до Кэмерона Миядзаки выпустил еще 30 лет назад: аниме так и не стало хитом, но теперь выйдет в прокат в России
Драмы, триллеры, детективы — собрали 10 лучших сериалов Netflix 2025 года: ни одного проходного, только обязательные к просмотру
Зрители плюются, а рейтинг 7,8: как третий сезон «Метода» набрал высокие баллы — Кинопоиск не врет, но сильно хитрит
Игра в реставратора: угадайте, какие из 5 фильмов СССР должны быть цветными, а какие – черно-белыми (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667