Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 2025 в Москве
20 января 2026
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 20 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
13
Завтра
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Кронверк Синема Семеновский
Семеновская
2D
23:50
от 590 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
22:35
от 630 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
21:50
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
22:05
от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
22:45
от 590 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
«Битва за битвой», конечно, прекрасен, но эти детективы – ничуть не хуже (жаль, что без ДиКаприо)
«С большим удовольствием посмотрел»: для этого сериала время нашел даже Прохор Шаляпин — вот с чего стоит начать 2026 год
Если «Fallout» захватил с головой, вот еще 5 сериалов с той же атмосферой: от такого постапокалипсиса и смешно, и плакать хочется
«Для меня он лучше "Иронии судьбы"»: как в СССР «Старый Новый год» с Евстигнеевым снимали – истерика из-за колбасы и зима летом
Знали, что «Чебурашку» любят даже в Японии, особенно женщины 30+? Сначала я крутила пальцем, а потом узнала причину – стало их жалко
С каждым «миу-миу-миу» росло негодование: мамочки разнесли героев «Трех котов», а папу вовсе назвали «рохлей»
Поросенок Пых-Пых и прочая дичь: в «Маше и Медведе» переврали сразу несколько великих русских сказок – даже «Коньку-Горбунку» досталось
Сам Король проклятий ногу сломит: 3 сезон «Магической битвы» так и не решил главную проблему манги – тайтл спасет лишь чудо
Вы теперь – Горбатый! Или все-таки Жеглов? Четкий ответ даст наш тест на 6 вопросов – кто вы из «Место встречи изменить нельзя»?
Этот триллер Кинг считает лучшим кино «всех времен» — выбор писателя ломает все ожидания: вы точно не угадаете его с первого раза
Sci-Fi, в котором Малфой расследует убийство в космосе: настолько крут, что включив серию вечером, опомнился лишь к финалу утром
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667