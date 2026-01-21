Меню
Фильмы
Пункт назначения: Новый аттракцион
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 2025 в Москве
24 января 2026
Расписание сеансов Пункт назначения: Новый аттракцион, 24 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
21
Завтра
22
пт
23
сб
24
вс
25
пн
26
вт
27
ср
28
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Пункт назначения: Новый аттракцион»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
23:35
от 350 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
23:55
от 300 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
00:25
от 300 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:55
от 350 ₽
22:55
от 350 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:25
от 350 ₽
