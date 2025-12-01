Мировый старт — 18 декабря, а когда в России? Точная дата теневых показов «Аватара 3: Огонь и пепел» уже известна

15 лет тишины, и вдруг — уникальные фото: в феврале 2026-ого «Клиника» возвращается с 10 сезоном и герои уже не интерны

5 шикарных идей для новогодних вечеринок из фильмов и сериалов: даже придумывать ничего не надо

Иранский нуар, новозеландский кошмар: «Вампиры средней полосы» уходят в зимнюю спячку – нашли им на замену 7 небанальных фильмов об упырях

Круглый покорил Балабанова и реальных бандитов: что случилось с актером, который так ярко вспыхнул в «Брате»

«Это ж надо было так перевернуть!»: только истинные киноманы узнают, что за фильм СССР анонсирует зарубежный постер (тест)

Между психбольницей и суицидом: Есения все-таки вернулась в 3 сезоне «Метода» – Стеклова точно жива, но явно нездорова

«Орден Феникса» – худшая экранизация «Гарри Поттера» наряду с «Дарами смерти»: эти 9 вырезанных сцен объясняют, почему

Лишняя грудь и проблема с трусами: 3-й сезон «Ванпанчмена» явно создавала нейросеть — взгляните на 4 кадра и всё поймёте

Тест для поклонников «Женитьбы Бальзаминова»: на этот вопрос о закулисье фильма ответят лишь знатоки