В финале «Очень странных дел» Дафферы вернули самого ненавистного персонажа сериала: зрители недоумевают — а зачем?

Она — не просто Эльза: как на самом деле звучит полное имя ледяной королевы из «Холодного сердца»

Обожали в детстве Котенка Гава и Врунгеля? Тогда вы точно вспомните детали из культовых советских мультиков (сложный тест на внимательность)

Чтобы продлить зимние каникулы: 7 турдизи с волшебной новогодней атмосферой

Невероятно, но факт: у «Женитьбы Бальзаминова», «Гори, гори, моя звезда» и «Уроков французского» есть кое-что общее — прислушайтесь и поймете

«Действительно крутой звук»: на создание корабля в «Стар Треке» вдохновил туалет РЖД – в жизни не догадаетесь, что там записали

Всего их восемь, и цифра растет: какие экранизации «Грозового перевала» действительно стоят вашего времени

Только выросшие в СССР вспомнят 5 фильмов с «женскими» названиями по кадру: но «Девчат» здесь не ждите (тест)

«Это лучший сценарий»: Сару Коннор могут запросто оживить в «Терминаторе 5» – Хэмилтон против, но все по канону

На этот вопрос о фильме «Гараж» ответят только фанаты Рязанова: проверим, войдете ли вы в их число? (тест)