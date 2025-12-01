Меню
Киноафиша Фильмы Театр в кино: Рождественская история Расписание сеансов Театр в кино: Рождественская история, 2025 в Москве 20 декабря 2025

Расписание сеансов Театр в кино: Рождественская история, 20 декабря 2025 в Москве

Вся информация о фильме
Как купить билеты на сеанс фильма «Театр в кино: Рождественская история»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Киноквартал
Ясенево
2D
19:00 от 700 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
