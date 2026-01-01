Меню
Фильмы
Театр в кино: Рождественская история
Расписание сеансов Театр в кино: Рождественская история, 2025 в Москве
20 января 2026
Расписание сеансов Театр в кино: Рождественская история, 20 января 2026 в Москве
Каро 10 София
Щелковская
2D
19:30
от 880 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Оно. Первое пришествие
Отзывы
2025, Австралия, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
