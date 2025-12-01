Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко Расписание сеансов TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко, 2025 в Москве 21 декабря 2025

Расписание сеансов TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко, 21 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
вс 21 пн 22 ср 24 пт 26 сб 27 вс 28 вт 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Арена ди Верона: Набукко»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Балтика
Сходненская
2D, SUB
15:00 от 1100 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Семенов весь в крови, а «Маслова решила уйти из сериала»: свежие фото 8 сезона «Невского» заставили фанатов поволноваться
1 декабря на НТВ стартуют сразу два сериала о врачах: в одном спасают людей, во втором — разрушают представления о медицине
«Один из лучших мультфильмов десятилетия»: «Зверополис 2» получил 92% свежести на Rotten Tomatoes и первые отзывы греют сердца фанатов
«Если хотите хорошо провести время»: между «Словом пацана» и «Аутсорсом» затерялась комедия — Янковский неожиданно превратился в «доктора Хауса»
Что посмотреть на новогодних каникулах: 11 лучших советских мультфильмов
«Штирлиц – скучный, Жеглов – хам»: лучшим героем в истории советского кино нейросеть назвала мошенника-пройдоху
Где-то на пляжах Греции заметили гигантского циклопа… постойте, это просто Нолан снимает фильм — режиссер снова превзошел самого себя
«Нет слов, “Штрафбат” отдыхает»: этот военный фильм Устюгова с Авериным взбесил россиян похлеще «Т-34» – даже Мединский рвал и метал
Вот Ариана Гранде, а потом уже все остальные: почему Синтия Эриво так липнет к коллеге по фильму «Злая» – мнение психолога
Крош на похоронах, Совунья в могиле: в «Смешариках» десятки «депрессивных» серий, но главную «жесть» россияне не увидят никогда
В финале ее показали лишь со спины: в третьем сезоне «Уэнсдей» появится новая Аддамс — и ее роль Бертон доверил своей «музе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше