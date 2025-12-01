В 2025 году Панфилов сменил привычный образ опера из «Пса» и «Лихача»: в этом сериале показал себя с другой стороны

Зачем снова снимать «Буратино», если есть советская классика? Продюсер Врубель объяснил, в чем смысл нового фильма

Культовый Т-800 уходит на пенсию: что задумал Кэмерон в новом «Терминаторе»

Сюжет «Такси 3» Бессон подсмотрел в советской хронике: банду Дедов Морозов поймал ребенок

Новый детектив НТВ «захватил с первой серии»: зрители ставят 7.5 и смотрят запоем – хорошо, что все 20 серий уже вышли

«Пункт назначения: Новый аттракцион» не связан с культовой франшизой: нашли 3 причины все-таки сходить на свежий ужастик

Где и как снимали «Морозко»: с местом определились сразу, а вот в процессе было немало проблем – от декораций до костюмов

Худшая экранизация Стивена Кинга за 2025 год вышла в «цифре» — нашли 3 причины дать ей шанс: «Скоро станет культовой классикой»

Здоровье тут ни при чем: почему Джексон на самом деле ушел из «Ментовских войн» — увидел сценарий и все понял

«31,5 миллиарда постов»: VK назвали самые популярные сериалы года, и великолепного «Аутсорса» с Янковским нет даже в топ-3