Устали от «Фишера» и «Невского»? Включайте мистический детектив из Азии с рейтингом 8,3 — невозможно оторваться

Грим по 3 часа и 40 кг железа сверху: Прилучный пожаловался на жуткие условия во время съемок «Сказки о царе Салтане»

Российские детективы тоже умеют смешить: «Солнце, море, два ствола» возвращается на СТС 24 февраля со 2 сезоном

В «Игре престолов» просто убили одного из самых хитрых героев — в книге все куда интереснее: единственный достойный противник Серсеи

Устали ждать «Любовь. Смерть и Роботы»? Еще в 24-м вышел похожий сериал, с шикарной графикой и сюжетом

Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр

«Становлюсь моложе на 20 лет»: как Вера Васильева оставалась активной и работала почти до ста лет

Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр

IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10

А вас я попрошу пройти тест: продолжите цитаты из фильма «Семнадцать мгновений весны» – 8/8 наберут не все