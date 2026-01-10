Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Синистер. Первое проклятие
Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 2025 в Москве
15 января 2026
Расписание сеансов Синистер. Первое проклятие, 15 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
10
Завтра
11
пн
12
вт
13
ср
14
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Первое проклятие»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
22:00
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Унесенные призраками
Рецензия
Отзывы
2001, Япония, аниме , семейный, анимация, приключения
Почему Глеб Жеглов не воевал на фронте — и за что все же получил орден Красной Звезды
20 млн за несколько дней и 82% свежести на RT: эта комедия стала главным хитом Netflix — подходит для январских выходных 100%
5 самых нелепых ошибок «Парка Юрского периода»: рука за хвостом динозавра, камеры в отражении и другое
ИИ подобрал 16 актеров для российского «Гарри Поттера»: очевидно, что Борисов – Волан-де-Морт, но взгляните на остальных (фото)
Трактор, овцы, два столба: где снимают «Ферму Кларксона» - посмотрел четыре сезона, считаю лучшим проектом Amazon
От броненосца до кожаных штанов Росса: 9 новогодних серий «Друзей», ради которых стоит бросить все дела
Годжо, Леви и Джин-Ву узнает каждый: тест для скилловых фанатов аниме (в кадре только пейзажи)
«Люди требовали вернуть деньги»: «Аватар 3» оказался трехчасовой бессмыслицей - в кино в РФ можно не ждать
Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»
Логику убили еще до собачки: в «Джоне Уике» нашли кучу сюжетных дыр, особенно смешной в сцене с таксистом
Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667