Пламя, что гасит свет: как Балрог из «Властелина колец» сломил гномов и уничтожил Морию — ему помогла одна особенность

Чучело, злая ирония и даже убийство? Первую версию «Истории игрушек» не показали детям

От Аннатара до Ока: сколько обликов на самом деле сменил Саурон во «Властелине колец»

ИИ подобрал 16 актеров для российского «Гарри Поттера»: очевидно, что Борисов – Волан-де-Морт, но взгляните на остальных (фото)

Изучил фильмы Кэмерона и нашел самые худшие: даже самый кассовый режиссер садится в лужу

Этот фильм Тарантино назвал величайшим в истории кино (спорим, вы согласитесь с выбором?)

За 2025 год лишь 4 российских сериала-комедии получили оценку 8+ – время наверстать, если упустили

«Акиньшина орет на оператора выпучив глаза»: лучший мюзикл Тодоровского сегодня невозможно смотреть, а ведь получил «Нику» и «Золотого орла»

Паштет из меню ресторана «Клод Моне»: готовим по секретному рецепту «Огузка» из «Кухни»

Логику убили еще до собачки: в «Джоне Уике» нашли кучу сюжетных дыр, особенно смешной в сцене с таксистом