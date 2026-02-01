Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Легенды Расписание сеансов Легенды, 2026 в Москве 23 февраля 2026

Расписание сеансов Легенды, 23 февраля 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
чт 19 пт 20 сб 21 вс 22 пн 23 вт 24 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Легенды»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
11:00
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Первая
Первая
2026, Россия, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Крепкий детектив НТВ с рейтингом 8,0: почему сериал «Куба» стоит включить даже спустя годы — захватит все ваше внимание
Самый взрослый мультфильм Pixar дети не досматривают из-за скуки: зато родителей он заставляет рыдать
Три раза, когда вселенные «Джона Уика» и «Игры престолов» схлопнулись: эти актеры есть и там, и тут
Кормили росой, казнили за ерунду: китайские гаремы были стократ кошмарнее османских – Хюррем в таком не продержалась бы и месяца
Культовый ужастик «для взрослых» возвращается спустя 17 лет: сцены с полуголой Меган Фокс сводили зрителей с ума
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь
Новая фэнтези-сага Apple TV точно исправит главный «косяк» «Гарри Поттера» – шедевр Роулинг за это не ругал только ленивый
Комедию о современном Шурике еще 6 лет назад снял «новый Рязанов»: стоила 55 млн, собрала в 10 раз больше, но россияне ее ненавидят
«Метросексуал Саша Белый»: американцы впервые посмотрели «Бригаду» и «не поняли прикола» – сильней всего досталось Безрукову
«Напоминает игры GTA»: нашел идеальный сериал Netflix для просмотра запоем – целых 6 сезонов, и каждый новый лучше прежних
«Гостья из будущего», лысина из ниоткуда: отыскали 10 уморительных ляпов в советском Sci-Fi про Алису Селезневу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше