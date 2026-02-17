Это как «Иван Васильевич», но с Пеговой в главной роли: эта 99-минутная комедия моментально поднимает настроение

Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»

Успеете посмотреть до премьеры «Заразы»: еще 3 фильма про вирусы — но в них нет ничего смешного

Если зима достала, включайте эту серию «Маши и Медведя»: 59,7 млн просмотров — преступно мало для «самой светлой» истории

Пока все гадают, будет ли второй сезон «Слова пацана»: тест покажет, помните ли вы первую часть – осилите его на 7/7?

Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями

Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина

«Холопу 3» уже прочат кассовый успех — и премьера не за горами: на этот раз героев ждет Османская империя

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот