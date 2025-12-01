Меню
Фильмы
Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик
Расписание сеансов Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик, 2025 в Москве
Расписание сеансов Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик, 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
вс
21
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
12:00
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
12:00
от 1000 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
12:00
от 1000 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
12:00
от 1000 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D
12:00
от 1000 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
12:00
от 800 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
12:00
от 1000 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
12:00
от 800 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
12:00
от 800 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
12:00
от 1000 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
12:00
от 800 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
12:00
от 1000 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
ЦСКА
2D
12:00
от 3500 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
12:00
от 800 ₽
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
12:00
от 800 ₽
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
12:00
от 800 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
12:00
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
12:00
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
12:00
Киномакс Пражская
Пражская
2D
12:00
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
12:00
от 800 ₽
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
12:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
12:00
Космик Марьина Роща
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
12:00
от 800 ₽
Космик Щелковский
г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
12:00
от 800 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
12:00
от 800 ₽
