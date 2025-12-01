Меню
Фильмы
Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик
Расписание сеансов Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик, 2025 в Москве
31 декабря 2025
Расписание сеансов Театр в кино: МАМТ: Щелкунчик, 31 декабря 2025 в Москве
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
вс
21
вт
30
ср
31
Киномакс XL
Петровско-разумовская
2D
13:00
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
13:00
Киномакс Жулебино
г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, 22, ТРЦ «Миля»
2D
13:00
Киномакс Мозаика
Кожуховская
2D
13:00
Киномакс Пражская
Пражская
2D
13:00
Киномакс Солярис
Братиславская
2D
13:00
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
13:00
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
