Киноафиша Фильмы Лекарь 2: Наследие Авиценны Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Москве

Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Москве

чт 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Как купить билеты на сеанс фильма «Лекарь 2: Наследие Авиценны»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Рассвет г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
15:40 от 550 ₽
Москино Эльбрус г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
21:15 от 570 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:50 21:20
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:55 20:20 21:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:20 19:40 22:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:20 22:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:20 22:10
Синема Стар Селигерская г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:40 20:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:00 23:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:20 23:00
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
20:20 22:20
