Киноафиша
Фильмы
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 2025 в Москве
13 марта 2026
Расписание сеансов Лекарь 2: Наследие Авиценны, 13 марта 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Москино Рассвет
г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23, центр «Место встречи Рассвет»
2D
17:50
от 650 ₽
Москино Эльбрус
г. Москва, Кавказский б-р, 17, центр «Место встречи Эльбрус»
2D
21:20
от 570 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
19:50
21:20
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
15:55
20:20
21:40
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
17:20
19:40
22:40
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
20:20
22:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
20:20
22:10
Синема Стар Селигерская
г. Москва, Коровинское шоссе, 2
2D
15:40
20:40
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:00
23:00
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
20:20
23:00
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:20
22:20
