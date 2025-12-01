Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты

Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв

Мы и сами сначала запутались: объясняем финал 1 сезона «Черного облака» — что на самом деле происходило вокруг Оксаны

А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду

На Западе чуть не экранизировали самый популярный постапокалипсис из России: предлагали миллиард, но в итоге отказались

$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник

«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»

Пакетик + кипяток + сахар = прошлый век! Мама-Кошка в «Трех котах» всегда готовит чай «с секретом» – рецепт простой, но очень вкусный

Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл

Зрителям пустили пыль в глаза: Махидевран приходилась султану вовсе не женой – авторы «Великолепного века» правду знали, но переврали