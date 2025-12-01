Меню
Фильмы
Эли Визель: Душа в Огне
Расписание сеансов Эли Визель: Душа в Огне, 2024 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Хищник: Планета смерти
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семьянин
Отзывы
2025, Россия, комедия
Крипер
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, ужасы
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
Письмо Деду Морозу
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Маша и Медведи
Отзывы
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Авиатор
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Все случится в декабре 2025: когда выйдут финальные серии 3 сезона «Семьи шпиона»? Записывайте точные даты
Личный наставник Путина станет героем кино: что известно о драме «Мастер», где тренера президента России сыграет Даниил Воробьёв
Мы и сами сначала запутались: объясняем финал 1 сезона «Черного облака» — что на самом деле происходило вокруг Оксаны
А ведь казалось, что все на мази: плохие новости о сиквеле «Однажды в… Голливуде» – фильм только что потерял свою главную звезду
На Западе чуть не экранизировали самый популярный постапокалипсис из России: предлагали миллиард, но в итоге отказались
$1,5 тысячи за съемочный день: «Бандитский Петербург» снимали на голом энтузиазме — и лишь один актер заломил ценник
«Посмотрела серию – захотела переехать»: даже на Западе признали, что этот российский сериал круче «Великолепного века»
Пакетик + кипяток + сахар = прошлый век! Мама-Кошка в «Трех котах» всегда готовит чай «с секретом» – рецепт простой, но очень вкусный
Потрудились ради «Оскара» для ДиКаприо: реальную историю «Выжившего» перекроили до неузнаваемости — и фильм получил совсем иной смысл
Зрителям пустили пыль в глаза: Махидевран приходилась султану вовсе не женой – авторы «Великолепного века» правду знали, но переврали
Милляр, освободите трон: как актер-полиглот и любимец Тарковского отжал статус главной ведьмы СССР у Бабы-Яги
