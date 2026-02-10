Меню
Фильмы
Блокадные судьбы
Расписание сеансов Блокадные судьбы, 2025 в Москве
14 февраля 2026
Расписание сеансов Блокадные судьбы, 14 февраля 2026 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
10
Завтра
11
чт
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
от 400 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Третьяковская
2D
12:40
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
