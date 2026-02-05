Меню
Фильмы
Счастлив, когда ты нет
Расписание сеансов Счастлив, когда ты нет, 2025 в Москве
14 февраля 2026
Расписание сеансов Счастлив, когда ты нет, 14 февраля 2026 в Москве
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
19:50
от 750 ₽
22:20
от 750 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
20:40
от 800 ₽
23:10
от 800 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
20:30
от 750 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Кит-убийца
Отзывы
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
