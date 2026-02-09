От «Невского» все пищат, но первая работа создателя до сих пор легенда детективов — прошло 20+ лет

«Абсолютные мурашки» и «Я в предвкушении каждого эпизода»: «Рыцарь Семи Королевств» с 9,7 на IMDb уже обошел «Дом Дракона»

Думали, уже все видели? Тогда включите эти 3 сериала Netflix — будете распутывать клубок тайн до самого утра

Восьмой сезон «Невского» уже обошел «Близкого врага»: возвращения этого героя ждали больше воскрешения Семенова

Не «мужчина в самом расцвете сил», а наглый вредитель: за что шведы не любят Карлсона

Про Крым и 14-й год: российский детектив от Wink в США оценили наравне с 4 сезоном «Настоящего детектива»

Думал, что нашел брутальное рубилово, в итоге — философское аниме: «Сагу о Винланде» теперь рекомендую всем друзьям

Стэйтем и Чебурашка остались с носом: вот какой фильм уже трижды лидер проката в России – быстро собрал свыше 1 млрд рублей

Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского

3 главных трейлера с Супербоула-2026: новых «Мстителей» не дождались, зато есть Тарантино (и Спилберг!)