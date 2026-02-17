Пока ждала «Первый отдел», не отрываясь смотрела эти 3 сериала — сюжет такой же интересный и есть герои не хуже Брагина

Только истинные фанаты Гайдая пройдут тест по «Иван Васильевич меняет профессию»: чтобы понять, где правда, а где — ложь, просто посмотреть кино недостаточно

Цитаты Жеглова и Шарапова знают все, а что насчет остальных: сложный тест по «Месту встречи изменить нельзя»

У этой детективной комедии со Стояновым жалкие 4.7: дал ей шанс и от смеха сорвал живот

Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест)

Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте

Юрий отец Максима? Стояновы российского кино — кем друг другу приходятся

Лебедь, рак и Моряк: чем «Салтан» Андреасяна отличается от советского мульта и сказки Пушкина

Брагин никак не определится: кто лучше подходит ловеласу «Первого отдела» — Лена или Таня

В «Анатомии страсти» 455 серий, но именно эти ломали зрителей сильнее всего — приготовьте салфетки