Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:00
от 490 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
17:55
от 940 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
13:05
от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
12:40
17:00
19:15
21:30
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:35
от 450 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
13:15
от 610 ₽
17:35
от 1050 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
10:30
13:30
17:15
19:35
23:05
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
15:30
от 550 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
17:20
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
15:50
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
14:45
16:00
17:00
18:15
20:30
22:45
00:40
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
12:30
21:10
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:25
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
11:00
13:20
15:30
17:30
19:05
20:15
21:15
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
12:50
19:25
21:40
23:55
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:10
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
