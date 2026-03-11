Меню
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Москве 14 марта 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 14 марта 2026 в Москве

Москино Сатурн
Свиблово
2D
16:25 от 290 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:20 от 490 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
17:00 от 940 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
15:45 от 680 ₽ 18:05 от 680 ₽ 20:20 от 680 ₽ 22:35 от 680 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
12:15 от 470 ₽ 16:40 от 470 ₽ 19:00 от 490 ₽ 21:20 от 490 ₽ 23:40 от 490 ₽
Москино Искра
Дмитровская
2D
13:40 от 270 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:55 от 800 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
13:30 от 680 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:20 от 2100 ₽ 12:35 от 2400 ₽ 15:50 от 770 ₽ 17:05 от 2400 ₽ 18:05 от 770 ₽ 20:20 от 770 ₽ 22:35 от 770 ₽ 00:50 от 770 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:20 от 550 ₽ 18:00 от 710 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:00 от 690 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
10:35 от 550 ₽ 12:50 от 550 ₽ 14:05 от 700 ₽ 15:05 от 700 ₽ 17:20 от 700 ₽ 19:35 от 700 ₽ 20:50 от 700 ₽ 23:05 от 700 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
15:00 от 820 ₽ 17:05 от 820 ₽ 19:25 от 820 ₽ 21:40 от 820 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:10 от 650 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
