Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Рай под ногами матерей 2: Письмо матери Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 2025 в Москве 16 марта 2026

Расписание сеансов Рай под ногами матерей 2: Письмо матери, 16 марта 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 11 Завтра 12 пт 13 сб 14 вс 15 пн 16 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн
Свиблово
2D
21:30 от 250 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
14:20 от 250 ₽
Каро 8 Саларис г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
17:00 от 720 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
15:45 от 500 ₽ 18:05 от 570 ₽ 20:20 от 570 ₽ 22:35 от 570 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Планерная
2D
12:15 от 430 ₽ 16:40 от 430 ₽ 19:00 от 450 ₽ 21:20 от 450 ₽ 23:40 от 450 ₽
Москино Искра
Тимирязевская
2D
18:45 от 270 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
15:10 от 250 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:30 от 520 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
13:30 от 530 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
10:20 от 1600 ₽ 12:35 от 1600 ₽ 14:35 от 700 ₽ 15:50 от 570 ₽ 17:05 от 2100 ₽ 18:05 от 620 ₽ 20:20 от 620 ₽ 22:35 от 620 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
11:20 от 450 ₽ 18:00 от 620 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
17:00 от 650 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
12:05 от 450 ₽ 15:05 от 500 ₽ 16:50 от 500 ₽ 20:50 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
15:00 от 620 ₽ 17:05 от 670 ₽ 19:25 от 670 ₽ 21:40 от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:10 от 530 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Крик 7
Крик 7
2026, США, ужасы, детектив, триллер
«Замах на рубль, удар на копейку»: зрители сравнили «Новую землю» НТВ с «Первым отделом» и.. разочаровались — как до Луны
Нечего смотреть после «Первого отдела»? Шикарный детектив 2025 года со звездой «Дэдпула» может выручить — 13 эпизодов уже в Сети
Уже 10 лет зрители гадают: так почему Три кота оранжевого цвета
«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате
Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять
Нейросеть добралась до фильмов Гайдая: угадайте киноленту по странному рисунку от ИИ (тест для продвинутых)
Весна теперь не только на Заречной: вспомните 5 фильмов СССР по весенним улицам (тест)
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Теперь официально: 5 сезон стал худшим в истории «Первого отдела» – одна из серий даже побила постыдный антирекорд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше