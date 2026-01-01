Меню
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:50 от 570 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
23:05 от 450 ₽
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
22:25 от 630 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:40 от 620 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
23:20 от 620 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
23:40 от 440 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
20:40 от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:50 от 670 ₽ 23:50 от 670 ₽
Формула Кино ЦДМ
Кузнецкий Мост
2D
23:45 от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
21:20 от 590 ₽ 23:40 от 590 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
22:30 от 590 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Добрый доктор
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Синистер. Первое проклятие
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
