Киноафиша
Фильмы
Уиджа. Шёпоты мёртвых
Расписание сеансов Уиджа. Шёпоты мёртвых, 2023 в Москве
20 января 2026
Расписание сеансов Уиджа. Шёпоты мёртвых, 20 января 2026 в Москве
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
чт
15
пт
16
сб
17
вс
18
пн
19
вт
20
ср
21
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:50
от 570 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
23:05
от 450 ₽
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
22:25
от 630 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
23:40
от 620 ₽
Синема Парк Ривьера
Тульская
2D
23:20
от 620 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
23:40
от 440 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
20:40
от 600 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:50
от 670 ₽
23:50
от 670 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
00:00
от 620 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
21:20
от 590 ₽
23:40
от 590 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
22:30
от 590 ₽
